En declaraciones públicas, Omar Maturano manifestó que colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas pararán durante 24 horas, tal como ordenó la central obrera, en rechazo al paquete de cambios que podrían modificar aspectos claves del derecho laboral argentino. La huelga se realizará el mismo día en que se espera que el oficialismo lleve al recinto la reforma.

La adhesión del sector transporte, considerado estratégico por su capacidad de paralizar la movilidad urbana y regional, marca un punto de inflexión en la presión sindical sobre el Gobierno del presidente Javier Milei. Según Maturano, la CGT notificará formalmente este miércoles la medida de fuerza y adelantó que la paralización será contundente, sin dejar servicios operativos durante la jornada.

El anuncio se enmarca en una serie de decisiones sindicales que han mostrado el creciente rechazo de las organizaciones obreras a varios artículos de la reforma laboral, incluida la modificación del régimen de licencias médicas, que ya provocó fuertes críticas (con la promesa de cambios por parte del oficialismo) y tensiones internas en el Congreso.

Maturano apuntó directamente contra algunos legisladores que han apoyado la reforma en comisiones o en el Senado. Los calificó de “traidores y traidores a la patria” por votar proyectos que (a su juicio) vulneran derechos de los trabajadores. “Para mí estos no trabajaron ninguno. Son la mayoría empresarios”, afirmó el dirigente.

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte polarización en Argentina, donde la reforma laboral ha generado protestas en las calles, paros parciales y una marcada resistencia de los sindicatos, que argumentan que la iniciativa administrativa amenazaría conquistas históricas y derechos laborales. Grupos sindicales y sociales señalaron que ya hubo manifestaciones multitudinarias en varias ciudades, mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca modernizar las reglas de empleo y dinamizar la economía.

La decisión del transporte de paralizar sus actividades pone aún más presión sobre la agenda legislativa. Con las negociaciones salariales y reclamos acumulados en distintos sectores, la jornada de huelga podría convertirse en una de las más significativas de los últimos meses y marcar un antes y un después en la disputa entre el movimiento obrero y el Gobierno.