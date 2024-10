Matilda Blanco nació en Buenos Aires bajo el signo zodiacal de tauro. Es productora de moda, coach de imagen y speaker en charlas y cursos.

En 2012 dio un salto de popularidad siendo la crítica mala en Este es el Show que iba por Canal 13. Dirigió y produjo grandes concursos de diseño y modelos, realizó campañas para empresas, marcas de indumentaria, y también asesoró en imagen a varios políticos, artistas y empresarios.

No hace mucho se animó a hablar de su pasado y emocionó a todos con la historia de su padre, quien estuvo secuestrado dos años durante la dictadura de 1976. "Me llamo Gabriela", confesó en la Tv. y contó que decidió llamarse Matilda para homenajear a su padre, quien le cantaba una canción que llevaba ese nombre.

Actualmente, Matilda forma parte del staff de LAM, el magazine periodístico con todo sobre espectáculo, primicias y opinión de la mano de Ángel de Brito. Por todo esto me pareció interesante convocarla a dividir por letras su +Chance!

+ = Cuál es tu lado más positivo / Me gusta mucho ayudar a la gente. Mientras era editora de moda, iba caminando por la calle y descubría alguna chica que tenía muchas condiciones para ser modelo: la recomendaba enseguida. Hoy tengo la escuela de modelos: Matilda Blanco Escuela y me encanta entrenar, descubrir gente. También amo a los animales y me encanta trabajar con organizaciones que se dedican al resguardo. Soy rescatista de animales y siento que es muy positivo en mí.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / La vocación de todo lo que tiene que ver con la moda se despertó desde muy chica porque mi abuelo era sastre. Siempre estuve involucrada con la moda. Mi mamá era coleccionista de revistas Bob y fui a desfiles desde muy chiquita.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia todo lo que tenga que ver con generar espacios relacionados con la imagen, con la moda, con la diversidad, con el planeta, con muchas cosas. Siempre por un camino de hacer cosas que me gustan y que me hacen feliz.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, nunca pensé en dejar todo para comenzar una nueva vida. Amo lo que hago, me hace re feliz y si volviese a nacer volvería a hacer lo mismo. Tuve mucha ayuda. Trabajé con gente muy amorosa que siempre me dio una mano por lo que mi carrera evolucionó de buena manera. Me dejé llevar un poco por el camino de lo que me gustaba, así es que nunca se me ocurriría hacer otra cosa de la que hago.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Tengo mi gran lado espiritual desde hace mucho tiempo, definitivamente Dios me guía para casi todas las cosas que hago. Mi espiritualidad es muy rica ya que me contiene y me guía.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Podría volver en otra vida, ¿Eh? ¿Cómo que no? Si sucede, ¿qué suceda? ¿Quién sería? No sé, tal vez una mujer maravilla, que rescate animales y niños en problemas.

Chacha Durán | @chachaduranLocutor Nacional .

Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.