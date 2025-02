Los jugadores de la Primera Local que, de a poco empiezan a ganar terreno en el fútbol profesional, son cada vez más frecuentes en Alvarado. El extremo zurdo Matías Pérez, luego de tener protagonismo en la pre-temporada del equipo de Alexis Matteo, firmó en las últimas horas su primer contrato profesional con la institución.

Si bien no representa que tenga la oportunidad de sumar minutos inmediatamente es un paso siempre importante para los chicos del club que ven en el club la posibilidad de empezar a vivir de lo que les apasiona.

El marplatense de 18 años, nacido el 19 de abril de 2006, firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2027 y luego habló con Marca Deportiva: “quiero agradecerle al club que apostó por mí, por firmar este contrato profesional, es un gran paso para mí y para mi familia. Estoy muy feliz después de tantos años, gracias a Dios pude firmar en el club que amo, que me vio crecer como jugador, madurar como persona, que estuvo en momentos difíciles conmigo, que la verdad eso valoro un montón. Es un sueño hecho realidad”.

Desde hace dos años que está entrenando con el plantel de Primera Nacional y ahora con Matteo se renovaron las expectativas como siempre: “tenemos muchas expectativas en lo individual como lo colectivo. Vamos a pelear por todo para entrar al reducido, se armó un grupo muy bueno, con bastantes jugadores de experiencia, con chicos que pasaron por clubes importantes y vienen a aportar todo su granito de arena para que se pueda dar este 2025 lo que tanto quiere la gente Alvarado, es un club grande que se merece estar bien arriba”, agregó Pérez.

Puede interesarte

Hasta el momento ha tenido participación en convocatorias, pero no le ha tocado debutar como profesional. Ese es el siguiente paso que persigue: “en lo individual quiero jugar, la verdad que me muero por jugar con la camiseta Alvarado, estoy en el club desde que tengo 10 años, así que imagínate las ganas que tengo de progresar y de poder sumar mis primeros minutos. Si bien el año pasado tuve 11 citaciones, me quedé con la espina de no poder debutar, de no poder implementar mi fútbol adentro de la cancha, que es algo que también es un sueño para mí”.

Sabe que firmar contrato no le asegura nada, pero es un paso funcamental: “Es una parte solamente, la verdad que busco mucho más y este año tengo muchas ganas de jugar a la pelota, de poder concretar esa parte de mi debut. Sé que esto recién arranca, es el comienzo, que mi carrera le queda mucho todavía. Quiero agradecerle a mi familia por acompañarme siempre, a mi pareja que está siempre en todas, sin ellos no podría conseguir lo que conseguí hoy”, finalizó el talentoso zurdo.

Como tantos otros compañeros del equipo que dirige Osvaldo Nartallo en la Primera Local, ahora le llegó el turno a Matías Pérez que ahora quiere dar el siguiente paso: entrar al verde césped a defender la camiseta que más quiere.