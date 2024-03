“El Distinto” habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la derrota por KO en la sexta vuelta el pasado sábado ante Gerardo Pérez, que lo dejó sin el Cinturón Sudamericano SuperPluma que ostentaba hace casi 2 años: “creo que habrá revancha y estaré listo”, anticipó.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

No fue una buena noche la del sábado pasado para Matías “El Distinto” Leiva. El boxeador marplatense defendía por sexta vez el Cinturón Sudamericano SuperPluma en Cutral Có ante Gerardo “El Bandido” Pérez y terminó perdiendo por KO en el sexto asalto.

Fue el fin de su reinado que se extendió por casi dos años y que fue prolífico porque, en ese período de tiempo, expuso la corona otras cinco veces con éxito. Luego de la pelea y su regreso a la ciudad, Leiva habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre los motivos del desenlace que tuvo el combate: “fue muy dura, no llegué preparado al 100%. Hice mal las cosas en el gimnasio y lo pagué arriba del ring. Se me complicó mucho entrenar con parte de mi vida, mis cosas, trabajo y mis hijos. No tuve los tiempos para hacer las cosas como lo venía haciendo. Bajé muchos kilos en poco tiempo y eso me hizo mal”.

La afectación de los golpes de Pérez, fue mayor porque su estado físico no era el de otras peleas donde absorbía mejor el castigo que siempre recibe: “si hubiera estado bien entrenado, no se hubieran sentido tanto las manos. La sensación es de bronca por hacer las cosas mal. Si sabía que no llegaba bien, tendría que haber bajado la pelea. Alguna vez podía pasar y ahora me tocó”.

Sabe que estaba atravesando un buen momento y no puede resignar todo por una mala noche. En el horizonte, está la posibilidad de volver a pelear ante el nuevo campeón y por la misma corona. Ese es su nuevo objetivo: “quizás estaba en el mejor momento de mi carrera, a veces puede pasar esto y Pérez se entrenó para pelear por el título. Así se dieron los resultados, creo que habrá una revancha y voy a estar listo”.

Claro que para esa segunda chance, tiene que estar preparado al 100% por lo que tendrá que volver a buscar los tiempos que le permitan alternar el gimnasio con las 7 u 8 horas diarias que le dedica a su trabajo: la pintura. “A veces no podemos vivir sólo del boxeo. Primero tengo que acomodar mi vida y mi trabajo para entrenar bien. Todo comienza desde el gimnasio, hacer bien las cosas y pelear nuevamente con él por el título”, finalizó el marplatense.