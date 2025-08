El marplatense Matías Dominé vivió una experiencia inolvidable durante los NBA Academy Games que se disputaron en Atlanta, Estados Unidos, donde fue subcampeón representando a la NBA Academy Latinoamérica.

Ads

Recién regresado al país, compartió sus sensaciones en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y remarcó la importancia del desafío que le tocó afrontar: “Fue todo muy rápido y muy loco porque nunca te imaginás estar en un torneo con tanta importancia, jugando contra los mejores de tu edad y hasta mayores. Pero me preparé bien y lo pude disfrutar al máximo”, indicó.

Dominé sorprendió con un cambio de rol dentro del equipo: “Vi el hueco en la posición de base, que no es mi puesto natural, y decidí tomar la responsabilidad. Desde el primer entrenamiento me sentí muy cómodo, el entrenador y los compañeros me transmitieron confianza y eso fue clave. Sabía que podía salir muy bien o muy mal, pero confié en todo mi proceso”, relató.

Ads

El nivel del torneo fue altísimo, enfrentando a rivales con características físicas notables. “Éramos muchos tiradores, jugadores muy altos y yo fui uno de los cuatro más bajos del torneo, midiendo 1.87. Sabía que el físico iba a ser fundamental y por eso me preparé especialmente en ese aspecto antes de viajar”, contó el jugador surgido de Quilmes.

Uno de los aspectos más valiosos para Matías fue el cruce cultural: “Más allá de ser Academy Latinoamérica, teníamos compañeros de Polonia, de Bali… Fue un rejunte de culturas y me llevo recuerdos imborrables. Hicimos un gran grupo fuera de la cancha y eso se notó adentro, donde nos ayudó a desarrollar el juego colectivo y a ganar partidos”.

Ads

Puede interesarte

En la gran final, el equipo de Dominé se enfrentó a uno de los candidatos al título y no pudo quedarse con el trofeo: “Fueron seis partidos en cuatro días y medio, nosotros éramos diez jugadores y ellos doce. Nos pasó factura el cansancio, pero siempre estuvimos cerca. Quizás con una semana más de descanso habría sido distinto”, evaluó.

La repercusión no tardó en llegar: “Mucha gente me escribió, amigos, familiares y hasta mis tíos que viven allá pudieron ir a verme junto a mi primo, que también jugaba un torneo en Atlanta esos días. Fue muy emocionante”, reconoció.

Con los pies sobre la tierra, Dominé no se deja llevar por la euforia: “Me dijeron que hubo buenos comentarios, pero ahora me enfoco en descansar un par de días y después volver a entrenar. Quiero jugar el cuadrangular con el equipo con el que salimos campeones argentinos en 2021 y después pensar en el día a día. Si llegan oportunidades, las analizaremos, pero no me quiero desenfocar”.

Ads

Una experiencia internacional más para el joven talento de Mar del Plata que sigue sumando vivencias y creciendo dentro y fuera de la cancha.