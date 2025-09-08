Quilmes sigue reafirmando su intención de tener un equipo de proyección a futuro formado, principalmente por jugadores del club para competir en la Liga Argentina.



En ese sentido, se informó que Matias Dominé, uno de los que más minutos ha sumado en esa competencia y tiene interesante proyección, ha firmado su primer contrato profesional con el club.

Cabe destacar que el juvenil ya está sumándose a la pre temporada del plantel “cervecero” que comenzó hoy y donde tendrá que luchar por un lugar en el equipo que está conformando Javier Bianchelli.

Hace unos días, el Club Quilmes había anunciado también la firma de contratos profesionales para Alexander Wilches, Tiago Labrador y Manuel Marfil que formarán parte también del mismo proyecto que está armando el “tricolor”.

