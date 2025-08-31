El marplatense Matías Chaillou atravesó semanas de gran exigencia y emociones fuertes al representar a la Argentina en dos competencias internacionales: los Juegos Panamericanos Junior en Asunción y el Campeonato Mundial Juvenil de Natación. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), analizó lo vivido y lo que significó para su carrera deportiva.

“Estas dos semanas con el Panamericano y el Mundial fueron muy movidas. La verdad que muy contento por los dos torneos, son experiencias muy lindas porque compartís con otros deportes, se siente el país ahí, todos los chicos están compitiendo al máximo”, destacó sobre el doble desafío.

Con respecto a los objetivos, señaló que “el Panamericano era como un test antes del Mundial, anduvimos muy bien por suerte, en las postas y en lo individual. Después en el Mundial también se pudo mantener el nivel, así que contento”.

Uno de los aspectos más importantes fue la unión del equipo argentino: “El grupo tenía muchas ganas de subirse al podio todo el tiempo. Nos alentábamos en cada carrera, estábamos todos mirando y se sintió ese apoyo. En las postas que corrí, los chicos me decían que no esté nervioso, que podía hacerlo. Era la primera vez que participaba en los Juegos y me supieron dar confianza”.

También resaltó la posibilidad de convivir y aprender de Ulises Saravia, referente marplatense de la natación nacional: “Como él venía del Mundial de Mayores, pude hablar un poco y después lo vi competir conmigo en los Panamericanos. Fue bueno aprender un par de cosas, el nivel de él es muy alto”.

El paso por el Mundial Juvenil le dejó grandes sensaciones: “El nivel fue bastante alto, más de lo que habíamos pensado, pero los resultados fueron buenos. Pude bajar marcas y en otras pruebas mantenerlas. Estoy muy contento. El espectáculo que hacen es otro nivel, nada que ver con lo que me esperaba”.

Esa experiencia lo motivó a seguir en el alto rendimiento: “Es un impulso, motiva para ir entrenando y querer estar ahí. Me gané llegar hasta acá y ahora quiero ser mejor. Todavía no caigo de lo que fueron estas dos competencias”.

En cuanto al futuro inmediato, ya tiene nuevos desafíos en el horizonte: “El objetivo del año eran estos dos torneos y ahora, dentro de un mes, el Sudamericano Juvenil en Brasil. Voy a participar en pileta y a la semana en aguas abiertas”.

Más allá de lo deportivo, también valoró la importancia de los estudios: “Tengo que agradecer al colegio Luis Federico Leloir porque siempre me apoyan. Todavía no regresé a Mar del Plata, pero siempre me dan apoyo y gracias a ellos puedo seguir compitiendo a este nivel”.

El acompañamiento familiar es otro pilar en su desarrollo, sobre todo de su papá Gabriel que fue uno de los grandes referentes argentinos de las Aguas Abiertas: “Mi papá y mi mamá fueron nadadores, mi hermana también. Siempre me acompañan, me alientan y me dan consejos. En todos los torneos están al lado mío y me ayudan a tomar buenas decisiones”.

Chaillou, que apenas comienza a transitar su camino en la natación internacional, ya sabe que estas primeras experiencias serán un punto de partida: “La ciudad de Mar del Plata es muy deportiva y te permite crecer en el deporte. Yo todavía soy joven, me falta terminar la escuela, pero creo que se puede seguir progresando”, concluyó.