Unión se está reconfigurando para armar un plantel competitivo en la Liga Argentina de Básquet, pero necesitaba conservar su ADN a través de ciertos nombres propios. Las renovaciones de Tomás Quinteros y Matías Carneglia eran claves para ello y se dieron en las últimas horas, sumándose a Juan Ignacio Varas como fichas repetidas de la última temporada.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9); Matías Carneglia habló sobre las expectativas para un año que será distinto luego de un grupo que se sostuvo durante tres años: "Va a ser una temporada con mucho movimiento, veníamos siendo los mismos hace mucho y con el nuevo entrenador y este cambio de página por distintas circunstancias, creo que estará bueno. A mí me sedujo al momento de firmar tener un entrenador como el "Tulo" Rivero que me llamó para hablar conmigo".

Los cambios a veces resultan positivos y eso es lo que buscan en el club de la calle 9 de Julio: "esta nueva cara de Unión me parece súper interesante y por eso estamos quedándonos. El entrenador cuando me llamó habló bien de mis características atléticas de correr la cancha y darle movilidad a mi equipo. También le comenté que me gustaba la idea de empezar a abrirme un poco más. Es flexible y no se negará a lo que le proponga".

Para Carneglia, la continuidad de Quinteros luego de anunciar que dejaría la institución es un acierto: "estoy entusiasmado, que Tomy se quede es una gran noticia para el equipo porque no teníamos un escolta puro. Estoy ansioso por conocer al equipo y contento con el armado. Nosotros ya tenemos una base como institución y creo que esta temporada será distinta en materia de resultados".

La primera experiencia de Unión en la categoría fue muy difícil porque tardó mucho en ganar y no le fue tan sencillo sostenerse luego de un par de temporadas donde habían perdido muy poco: "fue durísima la temporada pasada porque veníamos acostumbrados a ganar y perdimos 9 partidos seguidos. En la novena derrota nos mirábamos entre todos y pensábamos que no terminaba más. Siempre competíamos durante los partidos, no nos pasaban por arriba todos, pero al final nos faltaba esa experiencia que nos diera los triunfos", sintetizó el alero.

Ahora tendrán un año de competencia distinto porque habrá una Liga Argentina Apertura y otra Clausura: "Está buenísimo el nuevo formato más que nada por la división en zonas para no viajar tanto. Eso es esencial porque te desgastan mucho los viajes. Eran semanas largas con mucho tiempo en tránsito", recordó.

Carneglia quiere tener un papel preponderante en el equipo de Rivero para esta temporada y buscará continuar con la evolución que le ha dado sus experiencias previas vistiendo siempre la camiseta de Unión.