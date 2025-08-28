Kimberley volvió a ser noticia en el fútbol argentino gracias a la proyección de sus divisiones formativas. Este miércoles, el juvenil Mateo Peralta, categoría 2007, firmó su contrato con Lanús, dando un paso importante en su carrera.

Ads

Mateo Peralta, durante su paso en las inferiores de Kiimberley

Peralta se desempeña como delantero y actualmente integra la quinta división del “Granate”, donde viene mostrando un nivel destacado. En lo que va de la temporada lleva convertidos 19 goles en 23 partidos, cifras que lo ubican como el máximo artillero de su división.

Puede interesarte

El atacante marplatense comparte club con Thomas De Martis, otra de las grandes promesas marplatenses. De Martis, que también firmó contrato profesional con Lanús tiempo atrás, ya sumó minutos en la primera del equipo, consolidándose como uno de los juveniles a seguir.

Ads

Ads