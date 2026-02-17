Vecinos de Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, Otamendi y Miramar organizarán una mateada para reclamar la vuelta del tren. El encuentro se realizará este sábado 21 a las 18:00 en la Estación de trenes de Miramar, con el objetivo de visibilizar la necesidad de recuperar el servicio ferroviario regional.

Ads

Según expresaron los organizadores, la iniciativa se sostiene desde el momento en que dejó de circular el tren, aun en un contexto adverso marcado por el cierre de ramales en distintos puntos del país. “Sabemos que no es el mejor momento para la vuelta del tren, pero vamos a seguir insistiendo con su regreso”, indicaron.

Los vecinos remarcaron que Mar del Plata y la zona necesitan modernizar el sistema público de transporte y diversificar las opciones disponibles. Señalaron que las ciudades con un sistema eficiente no dependen de un solo medio, sino que combinan dos o más alternativas.

Ads

Puede interesarte

Como ejemplo, mencionaron el caso de Mendoza, donde se implementó el metrotranvía con resultados positivos y actualmente se encuentra en proceso de ampliación. Además, destacaron el avance de un tren de cercanías entre San Martín y Gutiérrez, que permitirá la combinación con ese sistema.

Para los organizadores, esta experiencia demuestra que la vuelta del tren es posible y que depende de la decisión política de los gobiernos de turno impulsar su puesta en marcha. Por ese motivo, convocaron a los vecinos de la región a participar del encuentro y acompañar el reclamo.

Ads