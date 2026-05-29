Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo durante la madrugada de este viernes en la zona sur de Mar del Plata y la Justicia investiga el hecho bajo un fuerte hermetismo debido a la posible participación de menores.

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El ataque ocurrió a pocos metros de la vivienda de la víctima, en inmediaciones de Diagonal Gascón y García Lorca, en el límite de los barrios Cerrito Sur y Juramento.

Según los datos recabados por los investigadores, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Sin embargo, cuando el personal policial llegó al lugar constató que el joven ya había sido trasladado por particulares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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Desde el destacamento policial del hospital confirmaron el ingreso del herido y su posterior fallecimiento a raíz de la lesión sufrida.

En una primera instancia tomó intervención la fiscal Florencia Salas, aunque luego la causa pasó a la órbita de la Justicia de Menores (Carlos Russo) tras detectarse la presunta participación de adolescentes en el crimen.

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