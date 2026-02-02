El crimen ocurrió alrededor de las 17, cuando personal policial se hizo presente en un descampado de la calle 18 tras un llamado al servicio de emergencias 911, donde se encontró el cuerpo sin vida de un hombre adulto con al menos un impacto de bala.

Ads

Puede interesarte

Según informaron fuentes oficiales, la víctima (cuyos datos personales aún no han trascendido) estaba tirada en el suelo con el torso descubierto. La primera inspección ocular realizada por los investigadores sugiere que el disparo habría ingresado por la espalda, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias precisas del hecho.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, dependiente del Departamento Judicial local, y los agentes de la Comisaría de Playa Serena se encuentran realizando las diligencias de rigor en el lugar.

Ads

Hasta el momento no se reportaron detenciones ni testimonios oficiales que permitan reconstruir lo sucedido ni conocer posibles móviles del crimen.

Ads