Un hombre de alrededor de 40 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en plena vía pública el domingo por la noche, en el barrio Parque Camet, luego de un ataque a balazos que generó conmoción en la zona.

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A partir de las primeras tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor, sobre quien se avanza para solicitar su detención.

Los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a conflictos relacionados con el narcomenudeo. La causa quedó en manos de la UFIJE N°4, a cargo de la fiscal Andrea Mandagaran.

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El hecho fue advertido por llamados de vecinos que reportaron múltiples disparos. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima con heridas de extrema gravedad.

De acuerdo a las primeras informaciones, los atacantes escaparon en una moto y no pudieron ser ubicados en las inmediaciones.

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Personal del SAME constató el fallecimiento en el lugar. La situación derivó en momentos de tensión con familiares de la víctima, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona.