Comesaña abrirá su participación frente al estadounidense Sebastian Korda, en un partido programado no antes de las 23 (hora argentina). El marplatense, actualmente en el puesto 82 del ranking mundial, buscará reencontrarse con su mejor versión luego de un inicio irregular de temporada, en el que acumula siete derrotas y cuatro victorias.

El argentino tampoco logró continuidad durante la gira sudamericana: fue eliminado en la primera ronda del Argentina Open y del Rio Open, torneo en el que había sido finalista en 2025 y cayó en segunda ronda en el Chile Open. Del otro lado estará un rival de cuidado: Korda, número 37 del mundo, llega con buen presente tras consagrarse este año en el Delray Beach Open y alcanzar la final del Challenger 100 de San Diego.

En el cuadro femenino, Sierra,ubicada en el puesto 65 del ranking, será la única argentina en el main draw. La marplatense debutará ante la estadounidense Peyton Stearns, actual número 48 del mundo, en un encuentro que se disputará no antes de las 0.30 del viernes (hora argentina) en el Estadio 1.

Stearns llega en alza luego de conquistar el WTA 250 de Austin, el segundo título de su carrera, por lo que el desafío para Sierra será de máxima exigencia en su estreno en el desierto californiano.

El Indian Wells Masters es uno de los torneos más importantes del circuito después de los Grand Slams y forma parte de la categoría Masters 1000. Entre sus campeones recientes figura el argentino Juan Martín del Potro, quien levantó el trofeo en 2018.

En Argentina, el torneo se puede seguir en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ (plan Premium).

