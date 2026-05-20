Trabajadores de la salud, junto a organizaciones sociales y sindicales, realizaron hoy la Marcha Federal de la Salud con una movilización hacia la Plaza de Mayo para rechazar el ajuste en el sector, reclamar mayor presupuesto y exigir mejoras salariales.

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La concentración comenzó en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y se trasladó hacia el centro político del país, en una jornada atravesada por el debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a gremios como la Unión Obrera Metalúrgica, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de agrupaciones de pacientes y el Foro por el Derecho a la Salud.

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Desde la CTA Autónoma señalaron que el eje central del reclamo es el aumento del presupuesto sanitario y una recomposición salarial urgente. La protesta apuntó al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes responsabilizan por las políticas de recorte.

Uno de los datos centrales expuestos por los organizadores es un recorte de 63.000 millones de pesos en partidas sanitarias. Entre los programas afectados mencionaron al Programa Remediar, que redujo la entrega de botiquines en centros de atención primaria, y al PAMI, cuyo presupuesto habría caído un 40%.

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El médico sanitarista Leonel Tesler advirtió que “el sistema estatal está en una crisis sin pandemia”, con hospitales sobrecargados y mayor demanda producto de pacientes que migran desde el sistema privado.

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Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “la salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, y alertó que el ajuste “se está traduciendo en enfermedad y muerte”.

Los manifestantes también denunciaron demoras en el Calendario Nacional de Vacunación, dificultades en el acceso a medicamentos y reducción de programas, con impacto especialmente en los sectores más vulnerables.

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La jornada contó además con el respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, y tuvo réplicas en distintas ciudades del país como Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy.

Fuente: con información de Infobae