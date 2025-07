En la antesala del debut de Inter Miami en el Mundial de Clubes ante Al Ahly de Egipto, Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones importantes sobre lo que significa esta competencia para su equipo, el impacto de Lionel Messi y el panorama del torneo que inicia este sábado.

“Uno no puede adivinar el futuro, quizá para muchos sea la primera y la última por cuestión de edad, biológica. Es un poco lo que hablamos en estas dos semanas con ellos, que ese es el desafío”, señaló el exmediocampista de la Selección Argentina, hoy entrenador del conjunto estadounidense. Y agregó: “Cuántos jugadores importantes del fútbol no pudieron tener esta competencia, y ellos tienen el privilegio de poder jugarla. Igual que eso no nos lleve a presionarlo, sino para enfrentarlo con la seriedad que corresponde”.

Mascherano también se refirió al presente de Lionel Messi y a la dimensión que su figura toma dentro del fútbol norteamericano. “En estos cinco meses que llevo acá lo vi y viví en carne propia. Rivales que cambian de estadio para poder jugar con el doble o triple de capacidad. También me encontré con la sorpresa de que es una Liga competitiva, muy ordenada, linda para disfrutarla durante el año”, afirmó.

Javier Mascherano en la conferencia de esta tarde (Foto: Florencia Arroyos desde USA)

Sobre el estado físico del capitán argentino, fue claro: “Leo llega bien. Ha tenido durante la temporada algún momento donde tuvimos que prescindir de él por alguna molestia, pero ha jugado los últimos 15 partidos nuestros, salvo el de Dallas que dimos descanso a todos porque jugamos semifinales de Champions”. Y añadió: “Tuvimos suerte que descansó en uno de los partidos de la Selección, ha llegado sano. Hay que tratar de ayudarlo, de generar un entorno en donde esté cómodo y que pueda hacer lo que nos tiene acostumbrados. Es nuestra obligación hacer ese entorno para que él pueda brillar”.