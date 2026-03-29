Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional señaló que un patrón climático poco común está provocando temperaturas atípicamente altas en pleno otoño, afectando diversas zonas del país.

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Este fenómeno, conocido como bloqueo atmosférico, actúa como una barrera que dificulta la entrada de aire más frío y favorece la persistencia de una masa de aire cálido sobre el territorio, lo que explica los registros térmicos fuera de lo habitual para esta época del año.

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De acuerdo con los pronósticos, las máximas podrían alcanzar valores cercanos o superiores a los 30 °C en localidades del centro y norte, un comportamiento que se extendería durante varios días antes de que se restablezcan condiciones más típicas de la estación.

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El fenómeno, aunque más común en otras estaciones, ha generado este año un episodio de calor que sorprende por su intensidad y duración en otoño, con efectos en actividades al aire libre y la sensación térmica de la población.



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