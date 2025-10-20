Mar del Plata comenzará la semana con un clima mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 22°C, ideal para salir abrigado pero cómodo.

La protagonista del día será el viento del sector norte, que soplará con intensidades de entre 32 y 41 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde.

A pesar de las nubes, no se esperan lluvias en ningún momento del día, con una probabilidad de precipitación del 0% tanto a la mañana como a la noche.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado hacia la noche, manteniendo un ambiente ventoso pero templado.

