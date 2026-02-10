Una de las novedades es la llegada de Leandro Vella, quien acordó su incorporación para la próxima temporada.

El extremo cordobés de 29 años arriba proveniente de Cipolletti de Río Negro y cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Instituto, Central Córdoba, Godoy Cruz, San Martín de Tucumán, en la ciudad y sus alrededores la de Alvarado y Círculo Deportivo, entre otros clubes, aportando experiencia en distintas categorías.



El “Dragón” continúa armándose con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del Federal A y ser competitivo a lo largo del torneo.

