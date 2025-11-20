A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le requirió al Ejecutivo local que realice las acciones necesarias para la puesta en valor de la plaza ubicada entre las calles Calabria, Friuli, Cnel. Vidal y Calabria Bis del barrio El Martillo.

Ads

En ese sentido, los ediles de la oposición reclamaron: reparación y reposición de los juegos infantiles existentes; instalación de nuevos juegos inclusivos y seguros; mantenimiento general del espacio verde, limpieza, forestación y mejora de la iluminación; colocación de mobiliario urbano básico (bancos, cestos y cartelería demarcatoria del espacio público, entre otros que se consideren).

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se sumaron a las quejas de otros sectores de la oposición en el Concejo Deliberante por el mal estado de los espacios públicos y denunciaron “el visible estado de abandono y deterioro por falta de mantenimiento que presenta la Plaza El Martillo”.

Ads

Puede interesarte

Y explicaron que “este espacio público se encuentra en el corazón del Plan Federal de Viviendas y frente al Centro Integrador Comunitario. Los espacios públicos, en especial las plazas barriales, constituyen ámbitos fundamentales para la convivencia comunitaria, el esparcimiento, la recreación infantil y el fortalecimiento de los lazos sociales”.

“La plaza en cuestión cuenta con pocos juegos para niños, los cuales además se encuentran rotos o en mal estado, generando riesgo para la seguridad de los más pequeños y limitando el acceso al derecho al juego y al disfrute del espacio público. Dicho espacio es utilizado diariamente por familias del barrio y por las instituciones comunitarias cercanas, entre ellas el CIC El Martillo, que desarrolla actividades sociales, culturales y recreativas”, añadieron.

Ads

Para finalizar, consideraron que “resulta imprescindible que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, realice las acciones necesarias para poner en valor la plaza, reparar los juegos, mejorar la iluminación, forestación y limpieza, y garantizar su mantenimiento periódico”.