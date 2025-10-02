Las últimas semanas alertaron al Mundo Aldosivi de manera definitiva. Si bien se sabía que el objetivo es peligroso e incómodo para cualquiera, luchando por no descender, el cambio de DT parecía darle aire al equipo. Sucedió todo lo contrario: desde que se fue Charlier y llegó Farré, el Tiburón solo sumó derrotas.

Tras las caídas en Junín contra Sarmiento y en Victoria ante Tigre, más la derrota de local con Argentinos, Aldosivi quedó último en la Tabla Anual y Talleres le sacó cinco puntos. Además, está abajo de San Martín, con quien pelea por el peor promedio.

Esta semana, previo a la visita a Santa Fe (viernes a las 21.15) para enfrentar al puntero de la Zona A, Unión, las noticias en el predio de Punta Mogotes pasaron por la situación de Emiliano Rodríguez. El delantero uruguayo llegó en el último mercado de pases, pero solicitó rescindir su contrato después de 10 partidos con el plantel.

Si su salida se confirma, sería la segunda desde la llegada de Guillermo Farré: el entrenador también prescindió de Matías "Caco" García. Aldosivi buscará mañana olvidarse de los problemas internos y externos para lograr su primer triunfo y volver a ilusionarse con la salvación.

