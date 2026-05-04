Un informe reciente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) sobre 2.442 comercios en distintos puntos de Mar del Plata reveló que el 92,2 % de los locales continúa en actividad. El dato refleja una estructura comercial mayormente sólida, aunque con diferencias importantes según la ubicación.

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El estudio, basado en relevamientos realizados en corredores como Microcentro, Güemes, Juan B. Justo, 12 de Octubre y Constitución, indica que la tasa de locales cerrados alcanza el 7,8 % a nivel general. Sin embargo, los números varían de forma significativa entre zonas consolidadas y otras más afectadas.

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Mientras sectores como Microcentro, Güemes y Alem registran bajos niveles de cierre, otros corredores muestran señales de deterioro. En particular, Juan B. Justo (15,68 %) y 12 de Octubre (14,38 %) concentran los índices más altos de locales inactivos.



“Los datos son claros: el comercio sigue en marcha, pero hay zonas donde la situación es crítica y requiere medidas urgentes. No alcanza con sostenerse, hace falta intervención concreta”, advirtió Blas Taladrid, titular de la UCIP.

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En cuanto a los rubros, la indumentaria lidera ampliamente con más del 20 % de los comercios relevados, seguida por gastronomía, bazar, farmacias y servicios personales. El informe busca servir como base para orientar políticas públicas y focalizar acciones en los corredores con mayores dificultades.