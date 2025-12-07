El Gobierno nacional informó que el servicio de internet satelital continúa en expansión y que, en los últimos meses, casi 300.000 nuevos usuarios se sumaron a esta tecnología, clave para llegar a zonas donde la conectividad tradicional aún no logra cubrir la demanda. Con este crecimiento, más de un millón de argentinos que antes no contaban con servicio o tenían conexiones deficientes hoy pueden estudiar, trabajar y comunicarse sin interrupciones.

Este avance está directamente vinculado al proceso de apertura y desregulación del mercado de telecomunicaciones, que habilitó la participación de nuevos prestadores, dinamizó la competencia y amplió la oferta disponible en todas las provincias.

En paralelo, el Gobierno volvió a impulsar las políticas de conectividad en sectores vulnerables. En octubre se reactivó y reforzó el plan para mejorar el acceso a internet en barrios populares, destinando a través del ENACOM más de $656 millones para obras en villas y asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Con la actualización presupuestaria, los Aportes No Reembolsables superan ahora los $1.000 millones.

Los trabajos, que ejecuta la empresa NEAR SA, incluyen la instalación de infraestructura tecnológica en escuelas, centros comunitarios y espacios culturales, con el objetivo de garantizar el acceso en sectores donde la conectividad todavía es escasa o inexistente.

El crecimiento del internet satelital ya muestra su impacto en regiones históricamente relegadas. En distintas comunidades rurales del norte argentino, particularmente en Formosa, vecinos y productores destacan que contar con una conexión estable transformó su forma de trabajar, capacitarse y comunicarse, marcando una diferencia concreta en territorios donde antes sostener un servicio confiable era prácticamente imposible.

