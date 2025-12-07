Más de un millón de argentinos mejoran su conectividad con el avance del internet satelital
La incorporación de casi 300.000 nuevos usuarios al servicio de internet satelital consolidó un crecimiento sin precedentes y permitió que más de un millón de personas en todo el país accedan hoy a una conexión estable y de calidad.
El Gobierno nacional informó que el servicio de internet satelital continúa en expansión y que, en los últimos meses, casi 300.000 nuevos usuarios se sumaron a esta tecnología, clave para llegar a zonas donde la conectividad tradicional aún no logra cubrir la demanda. Con este crecimiento, más de un millón de argentinos que antes no contaban con servicio o tenían conexiones deficientes hoy pueden estudiar, trabajar y comunicarse sin interrupciones.
Este avance está directamente vinculado al proceso de apertura y desregulación del mercado de telecomunicaciones, que habilitó la participación de nuevos prestadores, dinamizó la competencia y amplió la oferta disponible en todas las provincias.
En paralelo, el Gobierno volvió a impulsar las políticas de conectividad en sectores vulnerables. En octubre se reactivó y reforzó el plan para mejorar el acceso a internet en barrios populares, destinando a través del ENACOM más de $656 millones para obras en villas y asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Con la actualización presupuestaria, los Aportes No Reembolsables superan ahora los $1.000 millones.
Los trabajos, que ejecuta la empresa NEAR SA, incluyen la instalación de infraestructura tecnológica en escuelas, centros comunitarios y espacios culturales, con el objetivo de garantizar el acceso en sectores donde la conectividad todavía es escasa o inexistente.
El crecimiento del internet satelital ya muestra su impacto en regiones históricamente relegadas. En distintas comunidades rurales del norte argentino, particularmente en Formosa, vecinos y productores destacan que contar con una conexión estable transformó su forma de trabajar, capacitarse y comunicarse, marcando una diferencia concreta en territorios donde antes sostener un servicio confiable era prácticamente imposible.
