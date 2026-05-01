La Universidad Nacional de Mar del Plata realizó una nueva jornada de recepción de materiales reciclables, en el marco de sus acciones de sostenibilidad y economía circular, con la participación de más de 30 instituciones del entramado socioproductivo local y regional, en su decimoquinta edición.

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Durante la actividad se recuperaron 2100 kilos de desechos tecnológicos, 822 kilos de papel, cartón, plásticos y metales, 205 litros de aceite vegetal usado y 149 kilos de tapas plásticas. Además, se recolectaron donaciones destinadas a la Cooperadora de Hospitales y a organizaciones solidarias, incluyendo prendas de vestir, pañales, calzado, lentes y medicamentos vencidos.

En total, se reunieron 2413 prendas para adultos y niños, 302 pañales, 100 pares de zapatos, 270 artículos varios, 92 lentes y medicamentos compuestos por 1000 comprimidos, 30 cremas y otros 30 productos.

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Desde la organización destacaron que, en las 14 ediciones anteriores, ya se recuperaron más de 50 toneladas de residuos tecnológicos, más de 10 toneladas de ecobotellas, más de 5 toneladas de tapas, más de 1500 litros de aceite vegetal usado, más de 5 toneladas de papel, cartón, plástico y metales, más de 5000 prendas de vestir, más de 100.000 medicamentos vencidos y 322 lentes.

La iniciativa fue coorganizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a través de su Secretaría de Vinculación con el Medio, junto al Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET) y el Programa de Sustentabilidad de la universidad, con el acompañamiento de múltiples organizaciones y pymes locales.

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El objetivo de la campaña es promover la sensibilización y la acción en torno a la recuperación y tratamiento de residuos, así como dar un destino social a materiales en desuso y garantizar la correcta disposición de medicamentos vencidos, tanto dentro como fuera del ámbito universitario.