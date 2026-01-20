En el marco de los operativos de control del orden público, el Cuerpo de Patrulla Municipal intervino en 819 denuncias por presencia de trapitos durante lo que va de enero, a partir de avisos realizados por vecinos en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de estas intervenciones, se labraron 425 actas por diversas infracciones, entre ellas exigir un monto fijo de dinero para permitir el estacionamiento, amenazas de dañar vehículos, violencia verbal, ocupaciones indebidas del espacio público, conductas intimidatorias y consumo de alcohol en la vía pública.

Desde el área de Seguridad señalaron que muchas de las situaciones detectadas generaron conflictos directos con automovilistas y peatones, afectando la convivencia urbana, especialmente en zonas de alta circulación durante la temporada de verano.

Se encuentra habilitada una línea de WhatsApp para denunciar este tipo de situaciones las 24 horas, a través del número 223 3406177. Los vecinos pueden enviar mensajes acompañados de la ubicación, fotografías o videos que permitan identificar el hecho denunciado.

