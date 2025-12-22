Los trabajos se realizaron a través de la Delegación Chapadmalal y alcanzaron un total de 660 cuadras intervenidas, la limpieza de más de 200 microbasurales y puntos con restos de poda, además del mantenimiento de unas 10 mil hectáreas de espacios públicos a lo largo del año.

Las tareas se desarrollaron en los barrios ubicados a la vera de la ruta 11, desde la calle 515 hasta el límite con Miramar. Allí se incluyeron sectores como Playa Los Lobos, Santa Isabel, Playa Chapadmalal, San Eduardo de Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

En cada uno de estos puntos, el personal y la maquinaria de vialidad realizaron trabajos de engranzado y mejora de calles, priorizando aquellas arterias más utilizadas para el ingreso y egreso de los barrios, así como las que presentaban mayor nivel de deterioro.

En paralelo, se llevaron adelante operativos de limpieza en microbasurales y sitios donde se habían arrojado residuos y restos de poda. Desde el Municipio recordaron que está prohibido tirar basura en lugares no habilitados y que estas situaciones pueden denunciarse a través de la línea gratuita 147.

Finalmente, las tareas también incluyeron el mantenimiento ambiental, con corte de césped y acondicionamiento de centros de salud, jardines de infantes, escuelas, plazas y veredas, en un circuito de trabajo permanente que abarca de manera constante a todos los barrios de la zona.

