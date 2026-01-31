Más de 600 trabajadoras y trabajadores hoteleros y gastronómicos participaron este sábado de la 31° Maratón de Mozos y Camareras de UTHGRA Mar del Plata, uno de los eventos más emblemáticos del verano local. La competencia se desarrolló a lo largo del Boulevard Marítimo, entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage, y volvió a convocar a una multitud en el último fin de semana de enero.

La jornada contó con la presencia del secretario general de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, junto a autoridades del gremio como Pablo Santín, secretario general local, y dirigentes nacionales y regionales. También acompañaron el intendente Agustín Neme, el presidente del Emturyc Diego Juárez, referentes del sector turístico y educativo, delegados y delegadas sindicales.

Desde horas de la tarde, la costa se transformó en una verdadera fiesta gastronómica con bandas en vivo, artistas invitados y el desfile de la Guardia Nacional del Mar. La conducción estuvo a cargo de Matías Alé y Braulio García Camarena, con intervenciones de humor y magia que animaron al público y a los competidores en una jornada marcada por el buen clima.

En lo deportivo, la competencia se disputó en las categorías Damas y Caballeros. En Damas, el primer puesto fue para Karina Critin (Hospital Regional), seguida por Mónica Ramos (La Fonte D’Oro Paseo Aldrey) y Failuz Amlus (La Baguette Constitución). En Caballeros, el ganador fue Lucas Bordino (Chichilo), con Martín Juárez y Nahuel Engeman, ambos de Piazza, en el segundo y tercer lugar respectivamente.

En total se entregaron más de 5 millones de pesos en premios en efectivo y se sortearon tres motos 0 km entre todos los participantes, además de estadías en Bariloche. Desde el escenario, Barrionuevo destacó el valor del encuentro y felicitó a la conducción local: “Esto es UTHGRA: trabajo, compañerismo y orgullo por lo que hacemos todos los días”, afirmó, cerrando una jornada que volvió a unir deporte, identidad y celebración del trabajo gastronómico.

