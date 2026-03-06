La creciente tensión en Medio Oriente generó preocupación por la situación de más de 600 argentinos que quedaron varados en distintos países de la región y buscan regresar al país. La mayoría se encuentra en Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El problema se originó tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación de numerosos vuelos en varios países. Como consecuencia, miles de pasajeros de distintas nacionalidades quedaron atrapados sin poder salir de la zona.

Ante esta situación, la Cancillería argentina activó gestiones para asistir a los ciudadanos que solicitaron ayuda consular y trabaja con aerolíneas para conseguir lugares en vuelos disponibles cuando las operaciones aéreas lo permitan.

Muchos de los argentinos afectados son turistas que estaban de viaje cuando se intensificó el conflicto. Algunos de ellos expresaron su preocupación por la incertidumbre para poder abandonar la región mientras continúan las tensiones y los ataques en Medio Oriente.

