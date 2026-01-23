Más de 60 empresas y pymes de los sectores productivo y de servicios de Mar del Plata participaron del encuentro Crecimiento Inteligente, una capacitación-taller sin arancel impulsada por Mercado Inteligente, que se realizó en el Salón del Club Motonáutico de Mar del Plata y estuvo orientada al intercambio, el aprendizaje y el networking.

La jornada contó con una destacada convocatoria y una activa participación del entramado productivo local, que encontró en este espacio una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales del mercado y del ecosistema digital, compartir experiencias y generar feedback en torno a herramientas clave como comercio electrónico, posicionamiento online, redes sociales y tiendas virtuales.

El encuentro se desarrolló en el marco de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Mercado Inteligente y estuvo a cargo de su cofundador Ezequiel Alonso, quien compartió conocimientos, casos reales y herramientas prácticas aplicadas al contexto actual de los negocios.

La actividad contó con el acompañamiento institucional de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada de la Municipalidad, y con la presencia del director general de Comercio e Industria, Hernán Alcolea, y del secretario de Educación de General Pueyrredon, Fernando Rizzi.

Finalizada la instancia formativa, los participantes compartieron un espacio de networking con degustación de producción marplatense, con el acompañamiento de pymes locales, fortaleciendo el intercambio y la visibilidad de productos de la ciudad.

Al cierre de la jornada, Ezequiel Alonso destacó que “creemos profundamente en la capacitación como herramienta de crecimiento real para las empresas. Generar estos espacios gratuitos, federales y con fuerte anclaje local forma parte del compromiso que asumimos desde Mercado Inteligente con el desarrollo productivo y la profesionalización del ecosistema emprendedor y empresarial”.

Asimismo, remarcó la continuidad de la agenda federal de estos encuentros, que ya tuvo ediciones en distintas ciudades del país y continuará en los próximos meses, consolidando una red de capacitación y vinculación orientada al crecimiento inteligente de empresas, pymes y servicios.