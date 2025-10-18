Impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad, durante septiembre se realizaron capacitaciones dirigidas a emprendedores, productores y PyMEs de Mar del Plata, de las que participaron 54 personas, con el fin de fortalecer el sector agropecuario y potenciar la productividad regional mediante herramientas técnicas específicas.

En particular, las capacitaciones Alambrado general y Construcción y mantenimiento de estructuras de vid y kiwi finalizaron tras cinco encuentros cada una. Estas iniciativas buscan elevar las habilidades de los trabajadores para responder a las demandas del sector, contribuyendo al desarrollo sostenible de la zona.

Por su parte, la Capacitación Digital para PyMEs de Alimentos, que se extenderá hasta fines de noviembre, congrega a 24 emprendimientos locales. Su objetivo es robustecer las estrategias de comercialización y la presencia en línea de estos negocios.

Asimismo, continúa en desarrollo la Capacitación en Nutrición Apícola, enfocada en productores dedicados a optimizar la alimentación de las colmenas y elevar la calidad de su producción.

Las personas interesadas en obtener información sobre nuevas capacitaciones pueden contactar a través del correo [email protected].

