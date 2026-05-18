Mar del Plata será sede de una nueva edición de EDEA Conecta, una propuesta que reunirá a más de 50 emprendimientos locales en el Espacio Comunidad y Energía, ubicado en Mendoza y Garay.

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La actividad se desarrollará desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo, en el horario de 16 a 20, con entrada libre y gratuita.

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La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo.

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer stands de emprendedores emergentes, inclusivos y de triple impacto, además de disfrutar de foodtrucks, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

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Entre los rubros que formarán parte de la feria habrá emprendimientos vinculados a cerámica, marroquinería, velas aromáticas, decoración, accesorios, bijouterie y productos de papelería como agendas, anotadores y stickers.

La directora de Empleo y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el ecosistema emprendedor local.

“Este tipo de espacios son fundamentales para seguir impulsando el crecimiento del ecosistema emprendedor local, generando oportunidades de visibilización, comercialización y encuentro para proyectos emergentes, inclusivos y de triple impacto”, señaló.

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Además, sostuvo que la feria busca acercar a la comunidad propuestas “con identidad local”.

Quienes deseen obtener más información sobre las actividades de Empleo y la Expo Emprendedores Locales pueden acercarse a la sede ubicada en Marcelo T. de Alvear 115, comunicarse al 482-8925 de lunes a viernes de 8 a 14.30 o escribir al correo [email protected].