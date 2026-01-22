Tras más de 50 días de acampe y múltiples instancias de negociación, los trabajadores de Caromar lograron finalmente cobrar las indemnizaciones correspondientes, poniendo fin a un prolongado conflicto laboral. La medida fue acompañada desde el inicio por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), junto al cuerpo de delegados y su comisión directiva.

Durante casi dos meses, los empleados sostuvieron el reclamo con medidas de fuerza permanentes, además de participar en audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la negativa reiterada de la empresa a abonar salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Tras varias instancias fallidas, el conflicto logró destrabarse y se alcanzó un acuerdo favorable para los trabajadores.

Desde el sindicato recordaron que, en los inicios del conflicto, la empresa interrumpió toda vía de diálogo, procedió al cambio de candados del establecimiento y sus propietarios habían renunciado al directorio meses antes, una situación que agravó la incertidumbre y el perjuicio económico para las familias afectadas.

Desde el SECZA, que conduce Guillermo Bianchi, destacaron la importancia de la organización, la unidad y la lucha colectiva como herramientas centrales para defender los derechos laborales y garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por ley.

