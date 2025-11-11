En el marco de los programas Prevenir y Compostour, impulsados por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), más de 4.300 alumnos de 43 establecimientos educativos de Mar del Plata recibieron capacitación en temáticas vinculadas al cuidado del ambiente, entre las que se destacan el reciclado, el compostaje y la separación en origen.

La iniciativa recorre escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, del Partido de General Pueyrredon. Además, el Compostour se extiende a instituciones sociales, clubes barriales y sociedades de fomento comprometidas con el reúso de la fracción orgánica de los residuos.

“Desde el EMSUR llevamos adelante las políticas ambientales del Partido de General Pueyrredon intentando abarcar la totalidad de sus facetas y aspectos”, señaló el presidente del Ente, Santiago Bonifatti.

“No solo a través de programas como Bolsa Verde, Puntos Verdes y el Festival P3RLA, sino también a través de las iniciativas de educación ambiental como el Prevenir y el Compostour, con los cuales ya alcanzamos a más de 4.300 alumnos de más de 40 escuelas, en lo que va del año”, agregó.

Entre abril y noviembre de este año se brindaron cerca de 340 charlas donde se abordaron temas como gestión de residuos, separación domiciliaria, compostaje, consumo responsable, biodiversidad, áreas protegidas y control de plagas.

Para participar de esta iniciativa, las instituciones educativas deben solicitarlo escribiendo a [email protected].