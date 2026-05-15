El Circuito Municipal de Natación volverá a reunir este sábado a cientos de jóvenes deportistas en la ciudad con la realización de la segunda fecha del calendario 2026. La actividad se desarrollará desde las 14 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Albert Einstein 1502, y contará con la participación de nadadores de distintos clubes y escuelas de la ciudad y la región.

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La propuesta está orientada a chicas y chicos nacidos entre 2008 y 2019 que practican natación de manera recreativa o formativa, pero que no poseen actividad federada en la disciplina. Tras la primera jornada realizada en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, desde la organización adelantaron que esperan superar los 400 participantes durante esta nueva fecha.

La inscripción se realiza a través de cada institución participante y serán los profesores y entrenadores quienes presentarán las listas de competidores el mismo día del evento.

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La jornada comenzará con las categorías Pre-Infantil e Infantil. La ratificación de inscripciones será a las 13.40 y posteriormente los participantes podrán realizar la entrada en calor antes del inicio de las pruebas, previsto para las 14.20.

El programa incluirá competencias de 25 metros libre para la categoría Pre-Infantil mixta, además de pruebas de 50 metros libre para Infantiles femenino y masculino. También habrá postas 4x25 metros libre tanto para Pre-Infantil como Infantil.

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Más tarde será el turno de las categorías Menor, Cadete y Juvenil. Desde las 15.40 se realizará la acreditación y el calentamiento, mientras que el comienzo de las pruebas está pautado para las 16.

En esta etapa habrá competencias de 50 metros espalda, 50 metros libre y distintas pruebas por equipos, entre ellas postas mixtas y combinadas.

Participarán instituciones deportivas y recreativas de distintos puntos de la región, entre ellas Club Atlético Kimberley, Once Unidos, IAE Club, Natatorio Rosso, los polideportivos Colinas, Libertad y Las Heras, el Sindicato de Empleados de Comercio, Caldea Club, Nautilus Club, Honu Beach, Huracán de Necochea, el Municipio de Mar Chiquita, San Vicente de Pinamar, el Polideportivo Municipal de Maipú y Club Praxis.

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Desde la organización destacaron que el circuito busca fomentar la práctica deportiva, generar espacios de encuentro entre jóvenes nadadores y permitir que chicos y chicas puedan competir en un ámbito recreativo y formativo. Además, recordaron que la entrada para el público será libre y gratuita durante toda la jornada.