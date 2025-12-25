La Municipalidad de General Pueyrredon capacitó durante 2025 a más de 3.200 personas en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a través del programa Reanimemos, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud con el objetivo de fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias médicas.

A lo largo del año se llevaron adelante más de 70 jornadas gratuitas y abiertas a la comunidad, que se desarrollaron en escuelas, jardines de infantes, sociedades de fomento, universidades, clubes, parroquias y centros de salud, además de espacios municipales como el SUM del CEMA y los operativos del programa Salud en tu Barrio.

Las capacitaciones alcanzaron a numerosos barrios y localidades del partido, con una amplia participación vecinal. Según se informó, el perfil predominante de asistentes estuvo compuesto por mujeres de entre 26 y 50 años, aunque las jornadas estuvieron dirigidas a personas de todas las edades.

El programa Reanimemos tiene como finalidad brindar herramientas básicas para actuar ante un paro cardiorrespiratorio, promover la prevención de muertes evitables de origen cardiovascular y concientizar sobre la importancia de la intervención temprana, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los episodios de muerte súbita ocurren fuera del ámbito hospitalario.

Las clases se dictan bajo una modalidad teórico-práctica, con estaciones de trabajo a cargo de instructores especializados. Allí, los participantes practican maniobras de RCP sobre muñecos de simulación y aprenden el uso correcto de desfibriladores externos automáticos. Al finalizar cada jornada, se entrega un certificado de asistencia por correo electrónico y las instituciones públicas interesadas pueden solicitar las capacitaciones a través del sitio oficial del Municipio.

