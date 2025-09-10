La Dirección de Niñez y Juventud, llevó a cabo durante el primer semestre del año charlas sobre bullying, grooming y uso responsable de redes sociales, impactando a más de 3000 estudiantes de 44 escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Estas actividades, orientadas a promover entornos escolares seguros, se realizaron en instituciones educativas públicas y privadas.

El Programa Preventivo sobre Bullying, Grooming y Uso Responsable de Redes Sociales busca generar espacios de sensibilización y reflexión para fomentar entornos escolares libres de violencia. Además, proporciona herramientas para que los estudiantes identifiquen y prevengan riesgos en contextos digitales, promoviendo un uso responsable de las redes sociales.

Las charlas, organizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, incluyen visitas a escuelas y acompañamiento a comunidades educativas ante casos específicos de estas problemáticas. El programa abarca los últimos años del nivel primario y los primeros del secundario, extendiéndose también a instituciones para adultos y equipos de orientación escolar.

“Una de las premisas fundamentales es brindar herramientas a los estudiantes para que puedan detectar las alarmas frente a un posible caso de grooming”, destacaron desde la Dirección de Niñez y Juventud. Asimismo, señalaron que buscan fortalecer el diálogo en familias e instituciones para que los jóvenes puedan pedir ayuda en situaciones de riesgo.

