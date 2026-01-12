El 2026 comenzó con un alto caudal turístico, con alrededor de cuatro mil vehículos que ingresaron a la ciudad por los distintos peajes durante las primeras horas del Año Nuevo. Tras los primeros quince días de enero, el principal desafío para Mar del Plata es sostener el ritmo turístico que se registró en el arranque de la temporada.

Según datos de AUBASA, este lunes por la mañana pasaron 1.754 vehículos por el peaje de Samborombón con destino a la Costa Atlántica, mientras que 462 lo hicieron por el peaje de Maipú rumbo a “La Feliz”. En tanto, por la ruta 11 se contabilizaron 1.283 autos en la zona de La Huella.

Las expectativas del sector turístico apuntan a que la jornada mantenga el ritmo intenso del inicio del año, con impacto directo en la actividad hotelera, gastronómica y comercial de la ciudad.

En cuanto a las reservas, superan actualmente el 60%, y se espera que el porcentaje continúe en alza impulsado por las escapadas de fin de semana y los viajes definidos a último momento, en gran parte condicionados por las variables climáticas.

