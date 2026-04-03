El Programa Educativo Barrial (PEBa) de la Secretaría de Educación municipal abrió hoy las inscripciones a cursos presenciales gratuitos de corta duración en distintos barrios de General Pueyrredon, con el objetivo de promover oportunidades y el desarrollo de emprendimientos personales.

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La propuesta del ciclo lectivo 2026 incluye más de 280 actividades coordinadas en la ciudad, con capacitaciones en oficios y disciplinas de alta demanda actual.

Entre las opciones disponibles se encuentran alfabetización digital, taller literario, escritura creativa, artesanías, teatro, textil e indumentaria, maquillaje creativo, cocina, idiomas, guitarra, folklore, tango, peluquería, costura, crochet, velas y jabones artesanales, marroquinería, joyería, mosaiquismo, cerámica, tapicería, reciclado y apoyo escolar, entre otras.

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Durante abril también se dictarán talleres presenciales itinerantes de Manipulación de Alimentos en el Punto Digital Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1508), la Sociedad de Fomento El Casal (Ruta 2 km 386), la Sociedad de Fomento Los Lobos (Inca-Huen y Los Narvales 7618) y en barrio Plaza Peralta Ramos (Catamarca 2921). Además, habrá Taller de Uñas en los barrios Coronel Dorrego, Florencio Sánchez y San Martín; Taller de Encuadernación en Don Bosco y Plaza Peralta Ramos; y Fotografía en este último.

La inscripción a los cursos presenciales se realizará de manera personal en la sede correspondiente a cada capacitación. Para acceder a la información detallada de cada propuesta y a la grilla de la oferta virtual mensual, se puede ingresar al sitio web oficial https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026.

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