Más de 2300 llamados a la línea 109: crece la demanda de atención en salud mental en Mar del Plata
El 5% de los casos derivó en intervenciones junto al SAME.
La Secretaría de Salud informó que la línea gratuita 109, destinada a la atención remota en salud mental, superó los 2300 llamados en lo que va del año, consolidándose como uno de los dispositivos más utilizados para resolver situaciones de crisis, malestar emocional y consultas urgentes.
Operativa desde mayo de 2023, la línea funciona todos los días durante las 24 horas y brinda asistencia, contención y orientación profesional inmediata. Según la Jefa del Departamento de Salud Mental, María Marta Guerra, cerca del 5% de los llamados requirió coordinación directa con el SAME, mientras que dos de cada diez fueron derivados a atención presencial dentro del sistema municipal.
El resto de las consultas pudo resolverse desde el propio 109, lo que, según las autoridades, confirma la eficacia del dispositivo para intervenir a tiempo y garantizar acceso a quienes no pueden acudir por sus propios medios. La articulación con acompañantes terapéuticos, psicólogos, psiquiatras, Desarrollo Social, juzgados de familia y hospitales resulta clave para definir los pasos a seguir en cada situación.
En cuanto al perfil de quienes llaman, el rango etario más frecuente es el de 20 a 40 años, seguido por el de 40 a 60, y las mujeres duplican a los varones en cantidad de consultas. Los principales motivos son episodios de ansiedad, consumo problemático y pedidos de información sobre servicios y vías de acceso. Un dato que sorprendió a las autoridades es que casi un tercio de los llamados proviene de personas con obra social o prepaga, lo que refleja un uso transversal del servicio.
Desde el Municipio recordaron que cada intervención queda registrada en la historia clínica digital, lo que permite continuar el seguimiento y articular con equipos especializados cuando es necesario.
Para más información sobre los programas municipales de salud mental, se puede ingresar a: www.mardelplata.gob.ar/saludmentalweb.
