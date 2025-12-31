La Secretaría de Salud desarrolló durante 2025 el programa Salud en Tu Barrio, un dispositivo itinerante que recorrió más de 103 barrios del Partido para reforzar y complementar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud. La iniciativa alcanzó a 20.385 vecinos en distintos puntos de la ciudad.

Según los registros oficiales, los servicios con mayor demanda fueron oftalmología, con 2667 consultas, y odontología, con 1528 atenciones. En total, los dispositivos tuvieron presencia en el 82% del territorio de General Pueyrredon.

En materia preventiva, se realizaron 681 controles de factores de riesgo -principalmente tensión arterial y glucemia- y 1.749 testeos rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C. Asimismo, se concretaron más de 280 controles pediátricos y se otorgaron 248 turnos para garantizar la continuidad de la atención dentro del sistema de salud.

La directora Verónica Palmisciano destacó que con Salud en tu Barrio “priorizamos la calidad y la accesibilidad. El recorrido territorial es un valor central de la propuesta y, al mismo tiempo, damos a conocer distintas asistencias, como salud mental, talleres de prevención, calendario de vacunación, RCP y complementamos la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud y en el CEMA”.

El Consultorio Móvil Odontológico desarrolló talleres de odontopediatría, actividades educativas y controles con especial énfasis en niños, acercando acciones de cuidado bucal a barrios y espacios comunitarios. Estas intervenciones se reforzaron durante campañas específicas, como la Semana de la Salud Bucal y la Campaña de Prevención de ACV.

El trabajo se llevó adelante junto a alumnos de la Escuela de Odontología de la Universidad FASTA, bajo supervisión de profesionales de la Secretaría de Salud. En diciembre se incorporó además el Consultorio Móvil de Atención Médica, una nueva unidad destinada a brindar atención clínica a personas adultas mayores de 18 años.

Los vecinos pueden consultar ubicaciones, días y horarios de los dispositivos en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.