Con más de 2000 personas entre emprendedores, empresarios, instituciones y referentes del ecosistema local, se desarrolló en la zona de Playa Grande la décima edición de MDP Emprende, organizada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La jornada incluyó charlas, mentorías y espacios de vinculación que impulsaron la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo. La programación ofreció paneles temáticos, actividades interactivas y espacios de conversación sobre los desafíos actuales del emprendedurismo.

El ingeniero electrónico, músico y emprendedor Pablo Rabinovich abrió el evento con la charla Ingeniería, Creatividad y Les Luthiers: La historia de Pablo. Luego, Pablo Cabaleiro -conocido como el “Mago sin Dientes”- presentó La magia del neuromarketing, abordando la conexión entre emoción y estrategia en la comunicación.

El panel Creá, conectá y crecé: del click a la venta reunió a Trini Del Yerro (Cookies The Factory), May Tauler (M todo terreno) y Joaquín Felipe Carrin Misto (Hhust y Helena Store), quienes compartieron sus experiencias en el desarrollo de marcas y el uso de herramientas digitales para potenciar las ventas.

En el espacio Emprendedor con propósito para potenciar tu negocio participaron Marina Milioni (Bendito Pedro), Fernanda Sarasa (Sarasa Negro) y María Georgina Pérez Ratti (Transporte Lucenza). De forma simultánea, en el Espacio Lateral, se desarrollaron Mesas de Mentorías y Consultorías para Emprendedores, donde especialistas brindaron orientación personalizada y promovieron redes de contacto.

Además, el Café Emprendedor -centrado en IA, sostenibilidad y alianzas para escalar-propuso un espacio dinámico de conversación sobre proyectos con impacto.

La jornada culminó con la celebración de los diez años de la Incubadora de Empresas de la UNMDP, en un encuentro que reunió a autoridades, referentes y emprendedores para repasar una década de trabajo en innovación, vinculación y desarrollo local. Se entregaron reconocimientos a personas e instituciones que acompañaron el crecimiento de la Incubadora.

Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, expresó que “es importante reconocer el trabajo y la energía de quienes emprenden en Mar del Plata. Más allá de los eventos y las acciones que impulsamos desde las instituciones, el espíritu emprendedor de la ciudad no deja de crecer. Cada vez hay más personas que se animan a crear, a innovar y a generar empleo. Mar del Plata, por su historia y su dinámica, es una ciudad que emprende todo el tiempo”.

“Vivimos una jornada increíble en MDP Emprende 2025. Una vez más confirmamos que el ecosistema emprendedor de la ciudad y la región continúa creciendo y sorprendiéndonos año a año. Tuvimos grandes expositores de diversas y novedosas actividades económicas -como la creación de contenido, el arte y el neuromarketing-, sin dejar de lado la sustentabilidad y el triple impacto. Fue muy valiosa la participación de los jóvenes emprendedores, la generación Z, de quienes aprendimos que no hay edad para animarse y comenzar”, agregó el funcionario.