La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada llevó a cabo una capacitación en E-Commerce y Ecosistema Digital, a cargo de la agencia Mercado Inteligente, especialistas en la temática.

La jornada de capacitación se dividió en dos turnos, el primero realizado en el área de cines del Shopping Los Gallegos, con la participación de más de 120 emprendedores y estudiantes, mientras que el turno de la tarde se llevó a cabo a las 15 en Villa Victoria, convocando a 80 participantes.

Ambas instancias tuvieron una duración de una hora y media cada una, donde los participantes aprendieron sobre la apertura de cuentas, generación de publicaciones y opciones de envío, estrategias de marketing digital, promociones, costos y gestión activa de la venta online.

Al respecto, el secretario del área, Fernando Muro sostuvo que “Nos parece fundamental acercar este tipo de herramientas a emprendedores y comerciantes de la ciudad. El comercio electrónico ya es una realidad clave, y estos espacios ayudan a que cada proyecto pueda crecer y adaptarse a los nuevos desafíos. Desde la Secretaría buscamos generar instancias de formación con herramientas concretas, porque la digitalización es una oportunidad para fortalecer el comercio local y generar empleo"

En esta misma línea. Ezequiel, Co-Founder de Mercado Inteligente, manifestó que: “Potenciar un negocio no se trata solo de vender más en una plataforma, sino de entender las herramientas digitales y armar un ecosistema adaptado a cada producto o servicio. En la capacitación hablamos de estrategias, escalabilidad y rentabilidad, porque crecer online no significa atarse a un único canal, sino descubrir el verdadero potencial del negocio en un mundo cada vez más dinámico”.

