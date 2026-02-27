El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017, en la que murieron sus 44 tripulantes, e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

El submarino había zarpado desde Ushuaia con destino a Mar del Plata cuando emitió su último contacto el 15 de noviembre de 2017 en medio de un temporal. Tras una extensa búsqueda internacional, fue hallado el 17 de noviembre de 2018 a casi 1000 metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Entre los imputados se encuentran altos mandos de la Armada Argentina que estaban en funciones al momento del hecho: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Las acusaciones están vinculadas a presuntas responsabilidades dentro de la cadena de mando.

El Ministerio Público Fiscal estará encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan y su equipo. Durante el juicio se incorporará material audiovisual del hallazgo registrado por la empresa Ocean Infinity, además de informes técnicos confidenciales de la Armada y la validación del peritaje de la firma Thyssen-Krupp. Declararán más de 20 testigos, entre ellos sonaristas, oficiales y altos jefes navales.

El inicio del debate oral representa un paso decisivo para esclarecer las causas del hundimiento y determinar eventuales responsabilidades penales. Las familias de los 44 tripulantes esperan que, tras casi nueve años de espera, el proceso judicial aporte respuestas concretas y contribuya a cerrar una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina.

Fuente: con información de ADNSur