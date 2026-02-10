Las intensas lluvias y ráfagas de viento que afectaron a Mar del Plata este lunes por la tarde y durante la madrugada del martes generaron más de 22 intervenciones de Defensa Civil en distintos puntos de la ciudad y la región.

Según el reporte oficial, los principales llamados estuvieron vinculados a caída de ramas, cables sueltos, postes de luz descalzados y una voladura de techo, en el marco de una alerta temprana que comenzó cerca de las 18.30, por abundante caída de agua y viento en algunos sectores.

Horas más tarde, se emitió una segunda alerta por dos horas, lo que derivó en nuevas intervenciones a lo largo de la ciudad.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en el barrio El Casal, frente a Aquasol, donde se produjo la voladura del techo de una vivienda. Personal de Defensa Civil realizó una intervención nocturna para verificar que la familia no corriera riesgos, especialmente por posibles problemas eléctricos a raíz de las filtraciones de agua.

Desde el organismo informaron que se dio aviso a Desarrollo Social, que intervendrá en las próximas horas con un técnico para evaluar la estructura de la vivienda y definir la asistencia necesaria, que podría incluir ayuda económica o provisión de materiales.

Defensa Civil indicó que, de no mediar nuevas alertas, la ciudad retomaría la normalidad durante la madrugada del martes, aunque se mantiene el monitoreo preventivo ante eventuales cambios en las condiciones climáticas.