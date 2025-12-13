En el marco del acto de cierre del ciclo anual del Centro de Formación Laboral N°408, que funciona en la Alcaidía Penitenciaria Batán y en la Unidad 50, un total de 184 personas privadas de libertad recibieron certificados de capacitación en oficios, en una jornada que reafirmó el “valor de la educación como herramienta de inclusión y reinserción social”, señalaron desde la entidad.

En la Alcaidía Penitenciaria, 149 internos culminaron cursos de montador electricista domiciliario, soldador básico, soldador de tuberías de redes, habilidades digitales, cocinero para comedor escolar, maestro pizzero y rotisero, manipulación de alimentos y cocinero para comedor escolar.

En la Unidad 50, 35 mujeres privadas de libertad se graduaron en montador electricista domiciliario, jardinería y operador sociocomunitario, además de completar el curso trimestral de habilidades digitales y la capacitación mensual en manipulación de alimentos. Allí se inauguró una subsede del Centro N°408 que recibió el nombre Nelson Mandela, elegido mediante concurso en homenaje a su lucha y legado. La célebre frase del líder sudafricano, “La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo”, fue destacada como inspiración para las alumnas.

Los actos contaron con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y la presencia de autoridades del Centro 408, entre ellas Gustavo Montañez Díaz y Lorena Perco, junto a referentes de otros centros de formación laboral, inspectores, coordinadores y asesores.

Por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, participaron el secretario de Coordinación del Complejo Zona Este, Gastón Collado, el director de la Alcaidía Batán, Edgardo Flores, los subdirectores Germán Rodríguez y Javier Almirón, además de responsables de talleres, formación técnica y acompañamiento espiritual.

En la ceremonia de la Unidad 50 estuvieron presentes la subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Cecilia Soiza, junto a autoridades del Instituto Provincial de Formación Laboral y docentes. También se destacó la colaboración del profesor Dante Córdoba (CFP N° 401) y de Alejandro González (Banco Credicoop) en el Proyecto cielo raso del aula inaugurada.