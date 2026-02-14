Un total de 153.847 trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa atribuible al empleado comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo durante 2025, según datos oficiales de la Seguridad Social.

Ads

La cifra refleja un incremento sostenido de la asistencia estatal y alcanzó en diciembre el registro mensual más alto del año, con 103.654 beneficiarios que percibieron un pago promedio de $276.944.

El impacto sectorial mostró una mayor incidencia en la industria manufacturera, con 36.648 casos, seguida por el comercio con 32.630 y la construcción con 25.311, configurando a estos rubros como los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Ads

Puede interesarte

En términos territoriales, casi la mitad de los beneficiarios reside en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron 44.145 casos. Le siguieron Santa Fe con 7.675, Córdoba con 7.825 y la Ciudad de Buenos Aires con 6.720 beneficiarios.

El marco normativo vigente establece que tienen derecho a esta prestación quienes hayan trabajado en relación de dependencia bajo la Ley 24.013 y sufran un cese laboral por causas externas. Entre los requisitos principales se encuentra haber tenido al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Durante el período de cobertura, que puede extenderse hasta 12 meses, los beneficiarios mantienen la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo de la antigüedad jubilatoria.

Ads

En cuanto al esquema de pagos, el monto es decreciente: durante los primeros cuatro meses se percibe el 100%, del quinto al octavo el 80% y del noveno al duodécimo el 70%.

Puede interesarte

Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo en 2023, la prestación debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral, sin poder ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Fuente: con información de Noticias Argentinas