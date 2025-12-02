El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, ofreció una amplia variedad gastronómica: opciones dulces, sin TACC, vegetarianas, platos calientes y propuestas frías. A esto se sumó la Expo Emprendedores Locales, que convocó a 50 expositores con productos que fueron desde decoración para el hogar y juegos, hasta accesorios, indumentaria y objetos de diseño.

La jornada también contó con la iniciativa “Traé tu reposera”, una propuesta de miniteatro infantil impulsada por la ONG Palestra. A lo largo del día se realizaron cinco funciones de aproximadamente 15 minutos cada una, que concluyeron con actividades participativas para los más chicos y sus familias.

Las obras estuvieron a cargo de artistas formados en la propia escuela de arte de la ONG y tuvieron como eje acercar el teatro a los niños, promoviendo valores como la amistad, la empatía, la creatividad y el trabajo en equipo. Juegos, imaginación y recursos teatrales simples pero efectivos marcaron la dinámica de las intervenciones, que se destacaron por su calidad artística.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de propuestas buscan, por un lado, fortalecer el acompañamiento a emprendedores locales y, por otro, ofrecer espacios de encuentro y recreación en los espacios públicos de la ciudad, combinando gastronomía, producción local y cultura.

Aquellas personas que deseen sumar su emprendimiento a las Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al 482-8925 (de lunes a viernes, de 8 a 14.30) o escribir a [email protected].

