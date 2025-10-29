Obras Sanitarias Mar del Plata puso en marcha el Aquatón 2025, una propuesta educativa y recreativa destinada a promover el uso responsable del agua y la conciencia ambiental. La actividad, que comenzó en el Espacio Comunidad y Energía de EDEA (Garay y Mendoza), convoca a más de 1500 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de 36 instituciones educativas de la ciudad.

El acto de apertura fue encabezado por el presidente de OSSE, Carlos Katz, acompañado por la vicepresidente Cristina Coria y la gerente de Relaciones Institucionales de EDEA, Florencia Fiore. Durante la presentación, Katz destacó que “durante todo el año recibimos a los alumnos en Torre Tanque, donde les contamos sobre la importancia del agua y el saneamiento. En esta oportunidad quisimos ofrecer una experiencia diferente, lúdica y participativa, para cerrar el ciclo educativo 2025 de una manera especial”.

La iniciativa forma parte del Proyecto Educativo 2025 de OSSE, que a lo largo del año alcanzó a 6296 alumnos mediante visitas guiadas al Torre Tanque y charlas en establecimientos educativos. En esta edición del Aquatón, participan 10 jardines de infantes, 12 escuelas primarias y 14 secundarias.

Durante el recorrido por los stands, los estudiantes interactúan con personal de OSSE y aprenden sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios a través de maquetas, juegos y desafíos. Entre las actividades destacadas se encuentran el Ta Te Ti Tanques, el Rompecabezas del ciclo del agua, el Memotest Aquamatch y la propuesta Plomeritos por un día. También se presenta la dinámica Otto Piloto vs Don Chaparrón, donde dos personajes compiten por mantener limpios los sumideros.

Hasta el viernes, las escuelas participantes podrán disfrutar además de intervenciones artísticas y educativas como Cazadores de compost, Cuentos con Lola y La Liga de la Energía, que combinan creatividad, aprendizaje y compromiso con el ambiente.

