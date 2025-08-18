En el marco del Día del Niño, la Municipalidad de General Pueyrredon –a través de distintas áreas– llevó adelante este domingo un festejo muy especial en la Plaza España. Durante la jornada, más de 15 mil personas disfrutaron de las distintas actividades recreativas, artísticas y deportivas en un lugar completamente renovado gracias al apoyo del sector privado.

Ads

En esta oportunidad, las familias disfrutaron de diversas propuestas, intervenciones lúdicas, kermese y variadas estaciones de juego a cargo de los profesores del EMDER.

“El festejo obtuvo el objetivo buscado que fue ver a miles de niños con sus familias disfrutando de las actividades, juegos y sorpresas, y todo marcado en un ambiente de alegría, diversión y con un clima que acompañó la jornada”, destacó la directora de Política Deportiva del EMDER, Alejandra Urquía. “Hubo deporte, recreación, presentaciones de artistas locales, música, animación, la banda de música de la base naval de Mar del Plata, emprendedores locales y foodtrucks”, agregó.

Ads

Puede interesarte

En esta misma línea, el director de Cultura de la comuna, Franciso Taverna, señaló que: “Más de 15 mil personas pasaron por plaza España este Día del Niño y disfrutaron de este espacio público completamente renovado gracias a un privado que decidió apadrinar el lugar”. En tanto, “se pudo disfrutar de distintos espectáculos que fueron impulsados por fondos que aportó el privado a las distintas acciones que llevó adelante el EMTURYC”, concluyó.

Al igual que en otras instancias, esta fue una oportunidad para disfrutar de la oferta gastronómica de los foodtrucks y de la feria de emprendedores de la que participaron más de 60 emprendedores locales, ambas propuestas acompañadas por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

Ads

Además, estuvo presente el equipo de PEBA de la Secretaría de Educación, el área de Transporte con la acción "Me cuido y te cuido", vacunación, testeos y controles odontológicos por parte de la Secretaría de Salud y el equipo de la Dirección de Niñez y Juventud.

Sumado a esto, durante toda la tarde, vecinos y turistas visitaron el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.