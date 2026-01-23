La Secretaría de Educación avanza desde las últimas semanas del año pasado con obras de mantenimiento y reacondicionamiento en escuelas y jardines de infantes del distrito, en articulación con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y Obras Sanitarias (OSSE), de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.

Los trabajos incluyen tareas de pintura, limpieza de tanques de agua y arreglos generales en los establecimientos educativos, y continuarán durante febrero. Para principios de marzo, se prevé haber intervenido en más de 15 escuelas, además de los arreglos menores que se realizan de manera permanente.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre el área de Infraestructura de Educación, el EMSUR y el personal de OSSE, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad en los edificios escolares.

Al respecto, el secretario de Educación, Fernando Rizzi, expresó que “al igual que los últimos años estamos trabajando intensamente en infraestructura escolar durante estos meses sin clases para seguir cumpliendo con las condiciones necesarias de habitabilidad en el inicio de este próximo ciclo lectivo”.

Durante enero finalizarán las tareas en los siguientes establecimientos educativos: la Escuela Primaria Nº17 (Calle 18 entre 13 y 15) y la Escuela Secundaria Nº217 (Isla Candelaria 630), en el barrio Félix U. Camet, donde se realizan trabajos de limpieza e impermeabilización de cubiertas, destape de desagües pluviales, reparación de cielorrasos, alambrado perimetral y baños, reposición de luminarias y tendido eléctrico, y limpieza de tanque de reserva a cargo de OSSE.

También la Escuela Primaria Nº6 (12 de Octubre 10051) y la Escuela Secundaria Nº205 (12 de Octubre 1005), en el barrio Las Américas, con impermeabilización de losas, reparaciones en baños, reemplazo del tanque de reserva, limpieza de tanques y control de plagas.

Por su parte el Jardín de Infantes Nº18 (Federico Arana 7120), en el barrio Alto Camet, con impermeabilización de la losa de acceso, limpieza de tanques y control de plagas; y el Jardín de Infantes Nº22 (Génova 5286), en el barrio San Martín, donde se realizan tareas de impermeabilización de cubierta, limpieza de canaletas, reparación de baños, colocación de ventiladores, limpieza de tanques y control de plagas.